Карантин по примеру Москвы планируют распространить на всю Россию

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН попросил регионы проработать введение мер по борьбе с распространением коронавируса по примеру того, как действует сейчас Москва.

- Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, - приводит слова главы кабинета министров «Интерфакс».

Как подчеркнул Мишустин, принятые в Москве и Подмосковье меры - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом.

Мэрия Москвы объявила с 30 марта режим полной самоизоляции для жителей города. Предполагается, что москвичи смогут покидать квартиры только в строго определенных случаях, например, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего магазина. Аналогичные меры приняли и власти Московской области. 30 марта о введении всеобщего режима самоизоляции объявила и Мурманская область.

Ранее о том, что Калуга с небольшим опозданием будет повторять меры, принятые в Москве, заявлял врио городского головы Дмитрий Денисов.

Как мы уже рассказывали, 30 марта в Калужской области подтверждён третий случай заболевания коронавирусом.

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