Калужский медик избежал заражения коронавирусом при контакте с больным мужчиной

В четверг, 26 марта, получен результат теста медработника, контактировавшего с первым заболевшим коронавирусной инфекцией в Калужской области. Он отрицательный, сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Напомню, ранее я сообщал, что первый анализ был условно положительный, после чего был проведён повторный тест, который дал отрицательный результат, - написал он в соцсетях. - Для того, чтобы снять все сомнения, тесты были направлены в Новосибирскую лабораторию. В соответствии с его результатами инфекции у медработника нет.

Еще раз прошу жителей региона с пониманием отнестись к тем мерам, которые сейчас принимаются в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории области, воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Также в четверг из инфекционной больницы в Калуге выписали того самого первого заболевшего.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.