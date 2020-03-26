Что закроют в Калужской области – постановление губернатора

В четверг врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции подписал постановление правительства №233, согласно которому с 26 марта до особого распоряжения организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить деятельность в некоторых сферах.

В документе идёт речь о следующем:

Оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по организации развлечений и отдыха, в том числе услуги по эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов, таких как стадионы, спортивные арены, катки, плавательные бассейны, спортивные клубы (кружки, секции), спортивные поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, теннисные корты, манежи и т.д., и доступу к ним;

услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;

оказание услуг фитнес-центров;

оказание услуг по дополнительному образованию детей и взрослых;

услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, в том числе услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру;

услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц;

услуги по косметическому татуажу, пирсингу.

Глава области пока не пояснил, связаны эти запреты с объявленными Путиным каникулами либо это реакция на предыдущие рекомендации федеральных властей.

В Калуге, напомним, выявлены два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На домашней изоляции находится почти тысяча человек.

UPD. В Калуге официально закрыли детские центры, кинотеатры и запретили кальяны.

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