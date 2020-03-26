Что закроют в Калужской области – постановление губернатора

В четверг врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции подписал постановление правительства №233, согласно которому с 26 марта до особого распоряжения организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить деятельность в некоторых сферах.
В документе идёт речь о следующем:
Глава области пока не пояснил, связаны эти запреты с объявленными Путиным каникулами либо это реакция на предыдущие рекомендации федеральных властей.
В Калуге, напомним, выявлены два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На домашней изоляции находится почти тысяча человек.
UPD. В Калуге официально закрыли детские центры, кинотеатры и запретили кальяны.
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