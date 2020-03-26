В Калуге официально закрыли детские центры, кинотеатры и запретили кальяны

В четверг, 26 марта, опубликован текст постановления правительства Калужской области №230, подписанного накануне.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе официально до особого распоряжения приостановлена деятельность:
Также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных объектах общественного питания.
Ранее с рекомендациями принять такие меры выступали федеральные власти.
Как мы уже рассказывали, 26 марта в Калужской области приостановили деятельность фитнес-центров, парикмахерских, учреждений допобразования и т.д. Подробнее здесь.
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