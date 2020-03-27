Правительство поручило закрыть все кафе и рестораны до 5 апреля

В ночь на пятницу, 27 марта, на сайте правительства России опубликовали текст поручения премьер-министра Михаила МИШУСТИНА.

Глава кабинета министром поручил органам исполнительной власти всех субъектов страны приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания. Исключение сделают только для дистанционной торговли.

Кроме того, гражданам рекомендуют ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Также правительство рекомендует приостановить с 28 марта до 1 июня работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Различные подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха поручено закрыть с 28 марта до 1 июня.

После этого поручения Мишустина надо ждать соответствующих постановлений правительства Калужской области с указанными выше требованиями. Вероятно, они будут опубликованы уже 27 марта.

В Калуге, напомним, на данный момент выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один пациент уже выписался из больницы. Больше 1000 человек находится на домашнем карантине.

О том, что уже закрылось в Калужской области с 26 марта, мы рассказывали здесь.

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