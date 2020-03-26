Новые данные по коронавирусу: больше 1000 калужан на карантине и ещё 4 положительных теста

Вечером в четверг, 26 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные о коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

- На данный момент у нас в регионе только два подтвержденных случая, один пациент сегодня выписан из больницы. Он здоров, - подчеркнул глава региона.

В то же время он рассказал о ещё четырёх условно положительных результатах тестов на коронавирус.

- Это те случаи, когда первичный положительный тест нуждается в перепроверке в соответствии с методическими рекомендациями, - отметил Шапша. - Перепроверка проводится в сторонней лаборатории. Ранее это была лаборатория Новосибирска, сейчас эти тесты направляются в Москву. Ранее я информировал об одном сомнительном тесте, наличие инфекции по которому не подтвердилось. Четыре сомнительных теста направлены на проверку. Ожидаем результатов.

Количество человек на карантине в инфекционной больнице выросло до 40.

В обсервации находится 11 медиков, контактировавших с больными, и членов их семей.

С утренних 972 до 1087 увеличилось количество людей на домашней самоизоляции. Это калужане, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ.

Сняты с наблюдения по результатам анализов 226 человек.

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