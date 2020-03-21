В Калуге медик заразилась коронавирусом от больного

Калужский медик, которая контактировала с первым заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашем регионе, вероятно, также заразилась этой болезнью. О положительном результате теста на наличие заболевания рассказал в субботу, 21 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

Он подчеркнул, что скоро будет проведено повторное тестирование.

- К сожалению, сегодня мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией, - написал Шапша в социальных сетях. - Тест условно положительный. Сейчас проводится повторное тестирование, на его период медик перемещена под карантин. Ее самочувствие хорошее. После контакта с инфицированным она находилась в самоизоляции со своей семьей. Все они на данный момент находятся в обсервации. Она с семьей была изолирована в отдельной палате и с другими людьми не контактировала. Предварительно были приняты все меры по предотвращению контактов людей, находящихся в обсервации как между собой, так и с окружающими.

Также глава области сообщил, что первый инфицированный мужчина чувствует себя хорошо. Его заболевание проходит в легкой форме.

- Мы все ожидаем его скорейшего выздоровления, - отметил Шапша. - Я хочу поблагодарить всех тех, кто сейчас принимает участие в мероприятиях по выявлению и ограничению распространения инфекции на территории области. Медики и сотрудники оперативных служб работают в круглосуточном режиме, отдавая все силы для того чтобы уберечь нас от заболевания. Прошу жителей поддержать их и с пониманием относиться к тем ограничениям, которые вводятся для обеспечения нашей общей безопасности. Вместе мы сможем не допустить распространения заболевания. Буду продолжать регулярно информировать вас.

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