В Калуге медик заразилась коронавирусом от больного

Калужский медик, которая контактировала с первым заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашем регионе, вероятно, также заразилась этой болезнью. О положительном результате теста на наличие заболевания рассказал в субботу, 21 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.
Он подчеркнул, что скоро будет проведено повторное тестирование.
- К сожалению, сегодня мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией, - написал Шапша в социальных сетях. - Тест условно положительный. Сейчас проводится повторное тестирование, на его период медик перемещена под карантин. Ее самочувствие хорошее. После контакта с инфицированным она находилась в самоизоляции со своей семьей. Все они на данный момент находятся в обсервации. Она с семьей была изолирована в отдельной палате и с другими людьми не контактировала. Предварительно были приняты все меры по предотвращению контактов людей, находящихся в обсервации как между собой, так и с окружающими.
Также глава области сообщил, что первый инфицированный мужчина чувствует себя хорошо. Его заболевание проходит в легкой форме.
- Мы все ожидаем его скорейшего выздоровления, - отметил Шапша. - Я хочу поблагодарить всех тех, кто сейчас принимает участие в мероприятиях по выявлению и ограничению распространения инфекции на территории области. Медики и сотрудники оперативных служб работают в круглосуточном режиме, отдавая все силы для того чтобы уберечь нас от заболевания. Прошу жителей поддержать их и с пониманием относиться к тем ограничениям, которые вводятся для обеспечения нашей общей безопасности. Вместе мы сможем не допустить распространения заболевания. Буду продолжать регулярно информировать вас.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!