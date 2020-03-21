Второй тест калужского медика на коронавирус оказался отрицательным

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 21 марта, стало известно, что тест одного из калужских медиков на коронавирус оказался положительным. Эта женщина контактировала с мужчиной, который лежит с COVID-19 в больнице в Калуге.

Однако через несколько часов врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на своей странице в «ВКонтакте» рассказал, что был сделан второй тест. И его результат оказался отрицательным.

- Для того, чтобы снять все сомнения, тесты направлены в Новосибирскую лабораторию, - подчеркнул руководитель региона.

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