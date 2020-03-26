В Калуге выписан первый заболевший коронавирусом

В четверг, 26 марта, из инфекционной больницы в Калуге после прохождения лечения выписан первый заболевший в нашем регионе коронавирусной инфекцией COVID-19.
- Тестирование показало отсутствие в организме инфекции, - сообщил врио губернатора Владислав ШАПША. - Заболевание у него проходило в легкой форме, пациент на протяжении всего времени лечения чувствовал себя хорошо.
В Калуге, напомним, на домашней изоляции находится почти тысяча человек.
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