Детские сады в Калужской области закрывают на неделю

Как мы рассказывали, президент России Владимир Путин объявил девять выходных дней из-за коронавируса. Поэтому с 30 марта по 3 апреля будет приостановлена работа детских садов, сообщает 26 марта министерство образования и науки Калужской области.

При этом в садах будут созданы дежурные группы - не более 12 малышей в каждой. Туда смогут привести детей сотрудники, которые, согласно указу президента, будут работать в эти дни.

- Я хотел бы отметить, что детям, которые придут в детский сад после перерыва, не требуется приносить с собой справку о состоянии здоровья от медицинского работника, - подчеркнул министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Калужские школы также не будут работать. Им рекомендуют за это время наладить работу программ для дистанционного обучения. А вот учащиеся 9 и 11 классов будут учиться дистанционно, чтобы подготовиться к государственной итоговой аттестации.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.