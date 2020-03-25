Калужский министр объяснил, почему не закрывают детские сады

В среду, 25 марта, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в «ВКонтакте» опубликовал видео, в котором ответил на вопросы, которые волнуют родителей.

В частности, он объяснил, почему школы из-за коронавируса отправили на каникулы, а детские сады работают в обычном режиме.

- Мы не можем оставить более 47 тысяч детей без присмотра, - сказал Аникеев. - А выдача больничных листов, как известно, возможна только в том случае, если дети болеют или родители болеют. Мы понимаем, что закрытие детских садов вызовет очень серьёзную социальную напряжённость. Но при этом, в случае ухудшения ситуации, мы будем вынуждены распространить ограничительные меры и на работу детских садов.

Сейчас в детских садах введено свободное посещение. Но при этом, если ребёнка не было продолжительное время, его не примут без справки от врача. Родители в социальных сетях предлагали на время коронавируса обходится без справок.

- Санитарные требования и справка из медицинского учреждения в случае продолжительного отсутствия ребёнка в детском саду - это требования федеральных санитарных норм и правил. Мы не можем их отменить, - сказал министр.

Напомним, в Калуге лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории, так как тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.