34 новых заболевших коронавирусом выявили в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 27% - со 199 до 253, сообщает оперативный штаб.
Больше всего новых случаев выявлено в соседней с Калужской областью Москве – 33.
Также пациенты госпитализированы в следующих регионах:
В Калуге, напомним, единственный больной зафиксирован 17 марта. Под подозрением находятся 23 человека в инфекционной больнице.
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