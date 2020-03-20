34 новых заболевших коронавирусом выявили в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 27% - со 199 до 253, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев выявлено в соседней с Калужской областью Москве – 33.

Также пациенты госпитализированы в следующих регионах:

Республика Саха (Якутия) - 6,

Самарская область - 4,

Санкт-Петербург - 4,

Кировская область - 2,

Новосибирская область - 2,

Московская область - 1,

Тюменская область – 1,

Ульяновская область - 1.

В Калуге, напомним, единственный больной зафиксирован 17 марта. Под подозрением находятся 23 человека в инфекционной больнице.

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