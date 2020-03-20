Глава Калужской области отреагировал на нашу публикацию о жутких условиях для медиков

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе. Его состояние удовлетворительное.

А вот медики, контактировавшие с этим человеком, попали в изоляцию. Их вместе с членами семей поместили в пансионат «Спутник» в Людиново. И в первый же вечер нахождения там люди начали жаловаться на жуткие условия. В том числе на отсутствие телевидения и интернета.

На нашу публикацию отреагировал глава Калужской области Владислав ШАПША.

- По поручению исполняющего обязанности губернатора Калужской области сегодня в санаторий «Спутник» в Людиново, где сейчас в обсервации располагаются люди, контактировавшие с заражённым коронавирусом, доставлены телевизоры, - сообщило 20 марта региональное министерство здравоохранения. - Утром они будут установлены в каждый номер. Проведён интернет в корпус и раздаётся Wi-Fi. Будем делать все необходимое, чтобы каждый, находящийся в обсервации, чувствовал себя комфортно.

Ранее Шапша также публиковал фото из Людиново.

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