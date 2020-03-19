Для паникеров продукты в калужских магазинах начали выставлять паллетами

В магазины Калужской области в 2-4 раза увеличены объемы поставок социально-значимых товаров. При этом продовольственный бум идет на спад, сообщили KP40 в четверг, 19 марта, в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство конкурентной политики.

- Перераспределен транспорт для развоза категорий товаров первой необходимости, - отмечают чиновники. - В торговых залах скорректировали правила выкладки - некоторые товары выставлены паллетами, чтобы обеспечить спрос.

Ранее, напомним, сообщалось, что в магазинах Калуги и области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 начали раскупать макароны, крупы, муку и туалетную бумагу. В социальных сетях калужане выкладывали фото пустых полок в магазинах.

На данный момент в Калуге один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности.

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