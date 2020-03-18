Калужан просят не паниковать и перестать опустошать магазины

Полки одного из магазинов Калуги 17 марта.

В последние дни в магазинах Калужской области наблюдается ажиотажный спрос на продукты питания. В среду, 18 марта, об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство конкурентной политики.

Фотографии пустых полок в торговых точках выкладывали, в частности, пользователи группы «Калуга за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди закупаются, опасаясь дефицита и введения всеобщего карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Некоторые калужане запасаются на долгий срок.

- Запасов продовольствия в области достаточно, - уверяют в министерстве конкурентной политики. - В частности, круп, муки, соли и сахара, чая, растительного масла, мясных и рыбных консервов, а также картофеля. Такая же ситуация с непродовольственными товарами: есть запасы мыла, зубной пасты, стирального порошка, туалетной бумаги, средств гигиены. Ежедневно ведомством ведется мониторинг по более чем сорока видам наиболее востребованных товаров на предмет их наличия в розничной продаже и состояния цен.

При этом министерство рекомендует калужанам не поддаваться паническим настроениям и не делать массовые закупки впрок.

- В магазинах, где в настоящее время некоторые виды товаров отсутствуют, их поставки будут обеспечены в течении 3-8 дней, - заверяют жителей области.

Уважаемые читатели, а вы сделали запасы продуктов из-за коронавируса? Расскажите в комментариях!

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