Власти рассказали о ситуации по коронавирусу в Калужской области

Утром в четверг, 19 марта, пресс-служба правительства Калужской области сообщила KP40 о том, что в нашем регионе нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, два дня назад в Калуге лабораторно подтвердили один случай заболевания у 56-летнего мужчины, недавно вернувшегося из Италии.

- Он находится в Областной инфекционной больнице под наблюдением врачей, где ему оказывается помощь, - рассказали чиновники 19 марта. - По информации министерства здравоохранения региона, состояние больного удовлетворительное, жалоб и симптомов заболевания нет.

Как мы уже рассказывали, медиков, которые контактировали с этим мужчиной, изолировали на пансионате в Людиново вместе с семьями. Они жалуются на жуткие условия.

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