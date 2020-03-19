Городской голова отчитается перед калужанами в «ВКонтакте»

Как мы уже рассказывали, в Калужской области отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Под раздачу попали в том числе годовые отчёты руководителей муниципалитетов перед населением.

Но в ближайшую пятницу, 20 марта, врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов все-таки ответит на вопросы жителей города. Но в интернете. Его отчёт будет транслироваться на странице городской управы в «ВКонтакте». Свои вопросы уже можно оставлять в комментариях к этой записи.

Начало прямой трансляции запланировано на 19:00 20 марта.

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