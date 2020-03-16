В Калужской области из-за коронавируса отменили отчёты глав районов

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 16 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША ввёл на две недели каникулы в школах региона. Вузы и учебные заведения среднего профессионального образования перейдут на дистанционное обучение. Такие меры связаны с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19.

Чуть позже в Telegram-канале губернатора появилось ещё одно сообщение с пометкой «Молния». Шапша отменил запланированные на ближайшее время отчёты глав районов перед населением.

- В связи с усилением профилактических мер по защите жителей от коронавирусной инфекции, считаю в настоящее время нецелесообразным проведение массовых мероприятий - отчетов глав администраций муниципальных образований области перед населением, - написал глава региона. - Отчеты пройдут в более поздний период.

На этой неделе отчитываться должны были главы Малоярославецкого, Боровского, Бабынинского районов и Калуги.

В России за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось в полтора раза. 21 случай зафиксирован в соседних с Калужской областью регионах.

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