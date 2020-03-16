21 новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в соседних с Калужской областью регионах

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 21 из них пришёлся на соседние с Калужской областью регионы – Москву и Московскую область, сообщает оперативный штаб.

Ещё по три случая заболевания выявлены в Санкт-Петербурге и в Самарской области, по одному — в Кировской области, в Пермском крае и в Республике Коми.

В связи с распространением заболевания в Москве с 17 марта запрещается проведение любых массовых мероприятий с участием более 50 человек одновременно. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

С 21 марта до 12 апреля закроют все столичные школы и учреждения дополнительного образования. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Кроме того, требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Беларуси и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

В Калуге, напомним, заболевших коронавирусом пока нет, однако организаторы уже начали отменять массовые мероприятия. А с 17 марта закрываются все учебные заведения.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.