Состав подарка новорожденному утвердили в Калужской области

Министерство здравоохранения Калужской области утвердило состав подарочного набора родителям новорождённых детей. Эти вещи будут выдавать всем калужанам, дети у которых родились с 1 марта 2020 года.
В подарочный набор войдут:
Чтобы получить подарок, родители должны подать заявление в медицинское учреждение. Выдать вещи должны в течение 10 дней.
Ранее, напомним, тема презентов для родителей Калуги и области обсуждалась в декабре.
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