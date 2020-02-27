Состав подарка новорожденному утвердили в Калужской области

Министерство здравоохранения Калужской области утвердило состав подарочного набора родителям новорождённых детей. Эти вещи будут выдавать всем калужанам, дети у которых родились с 1 марта 2020 года.

В подарочный набор войдут:

Подарочная упаковка,

Погремушка для новорожденного,

Пеленка легкая,

Пеленка теплая,

Полотенце детское,

Боди с длинным рукавом,

Боди с коротким рукавом,

Комбинезон с царапками,

Чепчик,

Ползунки – штанишки,

Пеленка кокон,

Одеяло детское,

Бутылочка для кормления новорожденного,

Салфетки влажные для новорожденных.

Чтобы получить подарок, родители должны подать заявление в медицинское учреждение. Выдать вещи должны в течение 10 дней.

Ранее, напомним, тема презентов для родителей Калуги и области обсуждалась в декабре.

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