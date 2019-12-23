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Чиновники разберутся с женщинами, родившими детей в Москве

Елена Французова
Опубликовано: 23.12.2019 12:26 21 6079
Чиновники разберутся с женщинами, родившими детей в Москве

Как мы рассказывали, многие калужанки, рожая детей в Москве, портят Калужской области статистику. Эту тему вновь подняли в понедельник, 23 декабря, на заседании областного правительства. Обсуждая национальный проект «Демография», чиновники отметили, что рождаемость в регионе падает.

- Сколько родилось детей в других регионах - Наро-Фоминске, там ещё где-то? – поинтересовался губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

- Где-то порядка 400, - ответил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ.

- А почему это происходит? Почему мамы стремятся рожать детей не у себя в области? - спросил губернатор.

- Одна из причин - в Московской области в этом году с 1 октября введена поддержка: единовременная выплата в 20 тысяч рублей для тех мам, которые регистрируют рождение на территории Московской области, - ответил Коновалов.

- А что 20 тысяч рублей мы не нашли, мы такие бедные оказались? – спросил Артамонов.

- Нет, Анатолий Дмитриевич, у нас на второго ребёнка действуют меры даже более 20 тысяч рублей. Это два МРОТа. По следующему году мы увеличим до 50 тысяч, - стал объяснять министр.

- Скорее всего, вы опоздали с этими двумя МРОТами... Почему за 20 тысячами они поехали? Значит, она не должна получить эти два МРОТа, раз они там поехали 20 тысяч получать, - рассуждал глава региона.

- Мы на прошлой неделе беседовали с администрацией Боровского района, они ввели свой подарок для новорождённого, и сейчас они регистрируют увеличение рождаемости по декабрю, - отметил Коновалов.

- Вот это подарок. Говорили, говорили об этом подарке, я здесь говорил. Что вы тянули резину, что вы не могли элементарное решение принять? – возмущался Артамонов.

Региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ сообщил, что многие калужане работают в Московской области, они там снимают жильё и, соответственно, там детей и рожают.

- Разберитесь по каждой маме, в чем причина, спросите её, и мы для себя узнаем, может быть, много нового из того, что нам нужно сделать для того, чтобы этого не происходило. Разберитесь! Я думаю, недели для этого хватит. По каждому случаю, - сказал губернатор. - По рождаемости не только нужно сделать анализ и выводы из того, что было, но и наметить меры на следующий год. Чтобы была экономическая заинтересованность у женщин к рождению ребенка. Может, это не очень звучит, но существует такой подход. От этого никуда не уйдёшь.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

 

Елена Французова
Опубликовано: 23.12.2019 12:26 21 6079
Тэги: общество дети анатолий артамонов павел коновалов константин баранов
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