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Хитрые калужанки портят статистику, рожая в Москве

11.11.2019 11:03 16 2457 Елена Французова, Фото: сайт мэрии Москвы.
Хитрые калужанки портят статистику, рожая в Москве

В понедельник, 11 ноября, на совещании в правительстве обсудили региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ сообщил, что средний возраст рожениц в регионе вырос, сейчас он составляет 28 лет.

Рождаемость при этом падает. За 9 месяцев этого года было проведено 438 процедур ЭКО.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что надо поддерживать молодые семьи.

- Население должно прирастать естественным образом, а не за счёт мигрантов, - сказал глава региона.

Артамонов предложил в этом вопросе перенимать успешный опыт других регионов. Так, в Москве и Московской области всем новорожденным малышам в роддоме выдают приданое - вещи первой необходимости.

- В Боровском районе дают наборы первой необходимости, они стоят копейки. Никто же не пришёл из вас и не сказал: «Анатолий Дмитриевич, нам нужны наборы». 600 с лишним наших мам из этих районов, прилегающих к Наро-Фоминску, поехали там рожать, чтобы получить эти наборы. Вот нам снижение рождаемости. Николай Александрович (Калиничев - глава администрации Боровского района. – Прим. автора) это увидел. А ведь там есть и Жуковский район, и Тарусский район, и Малоярославцкий. Давайте повсеместно по области сделаем, это не стоит больших денег.

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Авторы
Елена Французова 
Фото: сайт мэрии Москвы.
Тэги: общество
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