ЗдравоЗахоронение, или Агония районной медицины

Почти год назад министерство здравоохранения Калужской области провело реформу - создало шесть межрайонных медицинских объединений. К ЦРБ Кировского района присоединили ЦРБ Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского района, к ЦРБ Людиновского района - ЦРБ Жиздринского и Хвастовичского районов, Юхновского - ЦРБ Износковского и Мосальского районов, Сухиничского – ЦРБ Мещовского и Думиничского районов, Козельского - ЦРБ Ульяновского района, а к ЦРБ Дзержинского района - ЦРБ Медынского района. Кроме того к Хлюстинской больнице теперь относится ЦРБ Ферзиковского района, к Калужской городской больнице № 5 - ЦРБ Перемышльского района, к ЦРБ Жуковского района - Кремёнки.

- Все больницы по-прежнему будут выполнять свои функции в полном объеме, но объединение позволит эффективнее организовать работу врачей, лабораторий и диагностических комплексов, рационально перераспределить материально-технические средства, а также сократить расходы на содержание административного аппарата, - сообщал региональный минздрав. - Высвобождающиеся помещения планируется использовать для организации социальной помощи населению, в том числе для создания палат сестринского ухода и паллиативной помощи.

В «Народных новостях» наш читатель пожаловался, на последствия такого шага - объединения двух ЦРБ – Кондрово и Медыни.

- Почему было принято решение сделать главным больницу в Кондрово, где само помещение просто не позволяет принять такое количество людей, а не в Медыни, где комфортно и уютно? До объединения этих больниц с записью на обследования или к специалисту вообще не было проблем, а теперь что! – возмущался наш читатель.

Чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле, мы отправились в Медынскую ЦРБ, а также побывали в больнице в Кондрово. Материал об этом читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 5 февраля. Статья также будет доступна на сайте электронного архива газеты.