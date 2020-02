Калужанин стал одним из рекордсменов «Яндекс.Музыки»

Сервис «Яндекс.Музыка» в честь Дня сурка, который традиционно отмечается 2 февраля, рассказал, какие песни пользователи чаще всего слушали на повторе за последние годы.

Рекордсменом среди пользователей «Яндекс.Музыки», которые часто включают трек, в 2019 году стал житель Таганрога. Он 1312 раз послушал «Мало половин» Ольги Бузовой. Второе место в этом списке занял житель Калуги, который 656 раз прослушал трек «Comment Out на колесах» Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.

По данным ресурса, фаворитом 2010 года был трек Lady Gaga «Bad Romance», в 2011 – «Love You Like a Love Song» Селены Гомес, а в 2012 - песня Нюши «Выше». В 2013 ее сменила композиция «Wake Me Up» от Avicii, а затем в 2014 – «Prayer in C» диджея Робина Шульца.

В 2015 чаще всего повторяли «Самую-самую» Егора Крида, на следующий год – «Твои глаза» Светланы Лободы. Хитом 2017 стала композиция «Тает лед» группы «Грибы», в 2018 году – «Морской шум» (обычный звук моря).

- За 2019 год треком-рекордсменом стала композиция RSAC «NBA», - отмечают в «Яндексе».