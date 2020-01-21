Бывшего мэра Калуги Максима Акимова не будет в новом правительстве

Во вторник, 21 января, два источника в правительстве, два федеральных чиновника и собеседник в одном из профильных ведомств сообщили порталу РБК, что наш земляк – бывший глава Калуги, а ныне уже и.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав правительства нового премьера Михаила Мишустина.

Мало того, портал, со ссылкой на некий источник, близкий к региональным властям, рассказал о том, что Акимову поступило предложение возглавить Калужскую область.

Вместе с тем, как мы уже писали, сегодня, 21 января, свой пост покинул представитель Калужской области в Совете Федерации Юрий Волков. По мнению экспертного сообщества, таким образом было освобождено место для нынешнего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому прочат не новый губернаторский срок, а именно место в Совфеде.