Папа может: губернатор договорился о возобновлении полетов в Турцию

Бесики Квирквия и Анатолий Артамонов.

Полеты в Турцию из аэропорта «Калуга» возобновятся 15 августа. Во вторник, 30 июля, об этом договорились на рабочей встрече в Боровском районе губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и генеральный директор авиакомпании Royal Flight Бесики КВИРКВИЯ.

Напомним, ранее авиакомпания отменила вылеты из Калуги на турецкие курорты с 1 августа. Причины не назывались. При этом турфирмы сообщали, что продажи в этом направлении были хорошими.

– Будет небольшой перерыв. И, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты, – приводит слова губернатора пресс-служба правительства. – Пассажиры могут не беспокоиться.

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