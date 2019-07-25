Полёты из Калуги в Турцию отменили

В среду, 24 июля, в группе «Калуга и калужане» в Facebook Владимир Артемов сообщил об отмене полётов в Турцию из калужского аэропорта.

- Мне позвонил туроператор и сообщил, что с 1 августа все рейсы из Калуги отменили, - написал он.

В калужском аэропорту отказались комментировать эту информацию. Авиакомпания Royal Flight прокомментировала, что этими вопросами занимается туроператор.

Но представитель туроператора общаться на эту тему с журналистами не стал.

Между тем калужские турфирмы нам подтвердили, что все полёты из Турции в Калугу и из Калуги в Турцию прекращены. Сейчас они связываются со своими клиентами, которые приобрели путёвки на август.

Напомним, первый международный рейс из Калуги в Турцию совершили в апреле прошлого года.

О причинах отмены нынешних рейсов пока не сообщается.