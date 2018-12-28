Топ настроений: счастливый дворник, пробки и обезьяны

На календаре снова пятница, а значит пришло время нашего очередного ТОПа настроений. Последнего в этом году. Он, напоминаем, составляется исходя из результатов ваших оценок новостей при помощи «Ленты настроения».
Традиционно начинаем с тех новостей, которые порадовали больше других. А таких под занавес года нашлось аж целых две.
Первая радостная новость – о семейной паре, которая усыновила 5 обезьянок. Светлана и Владимир Кропочевы спасли животных от жестокого обращения в контактных зоопарках. Светлана и Владимир их выходили, называя себя папой и мамой пяти проказников - Семёна, Маши, Моти, Евы и Катюши.
Вторая новость, порадовавшая наших читателей – жильцы домов 65 и 67 по улице Гагарина в Обнинске, в канун Нового года исполнили давнюю мечту своего дворника Сафара – купили ему велосипед в знак благодарности за отличный труд. На подарок скинулись всем двором. Сафар очень растрогался. Как и наши читатели, которые по достоинству оценили как честный труд дворника, так и чувство благодарности наукоградцев.
Возмущение калужан вызвала новость об очередном заторе на улице Суворова. Он возник из-за раскопок на проезжей части. Опять прорвало водопровод. Добавили недовольства и пробки из-за сильных снегопадов.
А грусть-печаль у наших читателей вызывала новость о том, что снегопады в Калуге продолжатся. Это может показаться удивительным, ведь скоро Новый год и вроде как радоваться надо, что не дождь на дворе. Но понять наших читателей можно, среди них много автолюбителей, а для них снег – это проблема.
Самую неоднозначную реакцию вызвала новость о сносе дома на улице Королева. Он был построен в 1950-х годах. Одни читатели выразили негодование, другие опасения, что проект двухэтажки на месте сноса может подрасти этажей эдак на пять, третьи остались довольны или равнодушны.
|
Топ настроений: дядя Саша, чиновники с лопатами и школьные трудности 21.12.2018 19:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: