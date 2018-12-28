Топ настроений: счастливый дворник, пробки и обезьяны

На календаре снова пятница, а значит пришло время нашего очередного ТОПа настроений. Последнего в этом году. Он, напоминаем, составляется исходя из результатов ваших оценок новостей при помощи «Ленты настроения».

Традиционно начинаем с тех новостей, которые порадовали больше других. А таких под занавес года нашлось аж целых две.

Первая радостная новость – о семейной паре, которая усыновила 5 обезьянок. Светлана и Владимир Кропочевы спасли животных от жестокого обращения в контактных зоопарках. Светлана и Владимир их выходили, называя себя папой и мамой пяти проказников - Семёна, Маши, Моти, Евы и Катюши.

Вторая новость, порадовавшая наших читателей – жильцы домов 65 и 67 по улице Гагарина в Обнинске, в канун Нового года исполнили давнюю мечту своего дворника Сафара – купили ему велосипед в знак благодарности за отличный труд. На подарок скинулись всем двором. Сафар очень растрогался. Как и наши читатели, которые по достоинству оценили как честный труд дворника, так и чувство благодарности наукоградцев.

Возмущение калужан вызвала новость об очередном заторе на улице Суворова. Он возник из-за раскопок на проезжей части. Опять прорвало водопровод. Добавили недовольства и пробки из-за сильных снегопадов.

А грусть-печаль у наших читателей вызывала новость о том, что снегопады в Калуге продолжатся. Это может показаться удивительным, ведь скоро Новый год и вроде как радоваться надо, что не дождь на дворе. Но понять наших читателей можно, среди них много автолюбителей, а для них снег – это проблема.

Самую неоднозначную реакцию вызвала новость о сносе дома на улице Королева. Он был построен в 1950-х годах. Одни читатели выразили негодование, другие опасения, что проект двухэтажки на месте сноса может подрасти этажей эдак на пять, третьи остались довольны или равнодушны.