Семейная пара «усыновила» пять обезьянок

В посёлке Лесные Озёра в Калужской области живёт необычная семья Кропочевых. Дома они держат пять обезьян.
Сами Светлана и Владимир родом из Йошкар-Олы, несколько лет назад они передали свой бизнес детям и перебрались в небольшой посёлок в нашей области.
Первая обезьянка появилась в семье 7 лет назад. Большинство животных супругам пришлось в буквальном смысле спасать – с ними жестко обращались в контактных зоопарках. Чаще всего обезьянки поступают в семью изголодавшимися, запуганными и больными. Светлана и Владимир их выхаживают, называя себя папой и мамой пяти проказников - Семёна, Маши, Моти, Евы и Катюши.
Кстати, супруги ведут свой канал на YouTube, где рассказывают, как воспитываются обезьянки в обычной семье.
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