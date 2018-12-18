Семейная пара «усыновила» пять обезьянок

В посёлке Лесные Озёра в Калужской области живёт необычная семья Кропочевых. Дома они держат пять обезьян.

Сами Светлана и Владимир родом из Йошкар-Олы, несколько лет назад они передали свой бизнес детям и перебрались в небольшой посёлок в нашей области.

Первая обезьянка появилась в семье 7 лет назад. Большинство животных супругам пришлось в буквальном смысле спасать – с ними жестко обращались в контактных зоопарках. Чаще всего обезьянки поступают в семью изголодавшимися, запуганными и больными. Светлана и Владимир их выхаживают, называя себя папой и мамой пяти проказников - Семёна, Маши, Моти, Евы и Катюши.

Кстати, супруги ведут свой канал на YouTube, где рассказывают, как воспитываются обезьянки в обычной семье.