Всю неделю в Калуге будет идти снег

В понедельник, 24 декабря, наш регион будет находиться во власти циклона и его атмосферных фронтов. Временами будет идти снег. Температура воздуха в Калуге составит -6..-4 градуса. Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Во вторник снегопад продолжится, похолодает. Ночью столбики термометров покажут -12..-10, днём - до -9..-7. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
В среду, 26 декабря, местами пройдёт небольшой снег. Ночью прогнозируемая температура воздуха составит -12..-10, по области – до -20. Днём – до -8..-6.
В четверг станет немного теплее. Ночью будет -8..-6, днём – около -5. Пройдёт небольшой снег.
В пятницу, 28 декабря, пройдёт небольшой снег, ночью температура понизится до -11, днём – до -9.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Как вам такая погода? Пишите в комментариях!
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