Улица Суворова остановилась из-за раскопок на проезжей части

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения в субботу, 22 декабря, в Калуге затруднено движение по улице Суворова.
Работы проходят в районе перекрёстка улиц Ленина и Суворова. Из трёх полос улицы Суворова для проезда открыта только одна.
- От перекрёстка с Московской до Ленина я ехала почти 15 минут, - написала в группе «Калуга и калужане» Анастасия Львова. - Выбирайте пути объезда.
Отметим, что также в субботу наблюдаются заторы на улицах Кирова, Московской, Жукова и Пушкина.
Фото: Анастасия Львова.
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