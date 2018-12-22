Улица Суворова остановилась из-за раскопок на проезжей части

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения в субботу, 22 декабря, в Калуге затруднено движение по улице Суворова.

Работы проходят в районе перекрёстка улиц Ленина и Суворова. Из трёх полос улицы Суворова для проезда открыта только одна.

- От перекрёстка с Московской до Ленина я ехала почти 15 минут, - написала в группе «Калуга и калужане» Анастасия Львова. - Выбирайте пути объезда.

Отметим, что также в субботу наблюдаются заторы на улицах Кирова, Московской, Жукова и Пушкина.

Фото: Анастасия Львова.