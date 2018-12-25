Благодарные жители скинулись дворнику на велосипед

В канун Нового года жители одного из обнинских дворов исполнили заветную мечту своего дворника Сафара - подарили ему велосипед.

На велосипед скидывались жильцы домов №№ 65 и 67 по улице Гагарина. Презентом они хотели отблагодарить Сафара за его труд.

Люди рассказывают, что в их дворе всегда чисто, независимо от времени года.

- Я встаю пораньше. С 5 до 8 утра убираюсь, потом завтракаю, если надо, снова иду убираться, - рассказал растроганный подарком Сафар.

- У нас во дворе чище, чем в моей квартире, - говорит одна из местных жительниц.

Фото и видео: «Чистый Обнинск».

Уважаемые читатели! А в Калуге вы встречали дворинков, которые всегда хорошо убирают дворы? Расскажите о них в комментариях!