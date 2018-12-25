Благодарные жители скинулись дворнику на велосипед

В канун Нового года жители одного из обнинских дворов исполнили заветную мечту своего дворника Сафара - подарили ему велосипед.
На велосипед скидывались жильцы домов №№ 65 и 67 по улице Гагарина. Презентом они хотели отблагодарить Сафара за его труд.
Люди рассказывают, что в их дворе всегда чисто, независимо от времени года.
- Я встаю пораньше. С 5 до 8 утра убираюсь, потом завтракаю, если надо, снова иду убираться, - рассказал растроганный подарком Сафар.
- У нас во дворе чище, чем в моей квартире, - говорит одна из местных жительниц.
Фото и видео: «Чистый Обнинск».
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