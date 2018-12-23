Очередной дом снесли в центре Калуги

В субботу, 22 декабря, на улице Королёва в Калуге собственник начал сносить расселенный дом №10а. В соцсетях тут начали появляться обеспокоенные сообщения горожан. Ведь, как и в случае с домом Яковлева, работы начались на выходных.

Однако в этот раз снос происходит с согласия городской управы. На месте жилого дома 1950-х годов постройки появится новое строение.

- Прошу не беспокоиться - все законно, необходимые уведомления были в горуправу направлены, - рассказал на своей странице в Facebook городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. - Дом не является объектом культурного наследия.

Также был опубликован эскиз проекта того объекта, который планируется возвести на Королёва. Однако власти подчёркивают, что он ещё не утверждён и будет обсуждаться на градостроительном совете.

Фото: Владимир ИВКИН.

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