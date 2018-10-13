Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Суббота, 13 октября
$ 65.98 0.80
76.50 0.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Я стояла и плакала, глядя, как сносят дом»: в Калуге уничтожен дом архитектора Яковлева

13.10.2018 18:09 2 403 Оксана КОЛОСОВА
«Я стояла и плакала, глядя, как сносят дом»: в Калуге уничтожен дом архитектора Яковлева

Сказочной избушки Берендея – именно так называли в Калуге одноэтажный домик под номером три на улице Луначарского – больше нет. Утром в субботу, 13 октября, здание снесли. Уничтожен ещё один кусочек калужской истории. Ирония ситуации заключается в том, что она была очевидной для многих ещё несколько месяцев назад. Однако те, от кого зависела судьба дома Яковлева, палец о палец не ударили, чтобы того, что произошло, не случилось. 

Слухи

Уничтоженный дом был построен в 1910 году губернским инженером и архитектором Александром Яковлевым и являлся одним из двух сохранившихся в городе зданий в стиле деревянного модерна. Много лет оно числилось выявленным объектом культурного наследия. Но в 2008-м вдруг перестало быть таковым. 

Как и большинство других исторических зданий в Калуге, дом Яковлева медленно ветшал, терял привлекательность, пока не попал год назад в поле зрения участников проекта по сохранению в городах исторической среды «Том Сойер Фест». Энтузиасты за свой счёт привели здание в порядок: заменили практически весь фасад, фундамент, двери, декоративные детали, крыльцо, покрасили само здание, - и оно снова стало похоже на сказочную избушку. Ремонт обошёлся волонтёрам в сумму около 300 тыс. рублей.  

— Разговоры о сносе начались ещё прошлой осенью, когда мы доделывали дом, - рассказывала нам минувшим летом координатор проекта Ольга НЕБОЛЬСИНА. –  Одна из жительниц рассказала, что к ним уже приходили риелторы. Они сообщили, что здание будут сносить, и предлагали варианты. В конце мая мы заходили туда — двери никто не открыл. Жители соседнего дома сказали, что там больше никто не живёт.

Письмо градоначальнику

В июле активная общественность Калуги в лице архитекторов, краеведов, художников, волонтёров, обеспокоенная слухами о возможном сносе дома Яковлева, обратилась с открытым письмом к городскому голове, в котором просила сохранить историческое здание.

«Почему власти города и области так мало ценят наш старинный город и его уникальную архитектуру прошлого?! — писали, в частности, авторы обращения. — В исторической части города почти не осталось деревянных домов, а ведь Калуга на протяжении шести веков была в основном деревянной! Построенный в начале XX века по индивидуальному проекту владельца Дом Яковлева на протяжении века был украшением нашего города, его архитектурной доминантой на Никольской улице. Дом всегда привлекал к себе внимание необычной архитектурой, он неповторим и прекрасен! Просим вас рассмотреть вопрос об исключении дома № 3 по ул. Луначарского из списка на снос, проявить уважение к нашему старинному городу, сохранить его своеобразие для будущих поколений благодарных калужан».

Члены общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия дважды голосовали за включение Дома Яковлева в перечень объектов культурного наследия – региональный минкульт отказал. 

Инвестора то ли нет, то ли он есть 

Интересовались судьбой исторического здания и журналисты. В частности, вопрос на эту тему был задан градоначальнику на пресс-конференции, состоявшейся в конце августа. 

- Мы проверили, посмотрели в части наличия у участка инвестора – эта информация не подтверждается, - ответил Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Мы уточняем данную информацию. 

Примерно то же самое нам сообщили и в горуправе в ответ на наш запрос. 

«Информация о том, что указанный дом выкуплен частным инвестором, в Управлении ЖКХ отсутствует», — говорится в документе. 

Однако чуть позже мы получили ещё одно письмо из городской управы, в котором говорилось следующее: 

«По информации отдела градостроительного планирования Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги, дом, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 3, — входит в состав территории, в отношении которой принято решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с постановлением городской управы города Калуги от 07.05.2018 № 4477-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская». 

Проекты планировки и межевания этой части города предложила подготовить некая Родионова Г.К. Обращение от неё поступило 24 апреля нынешнего года. Странно, что городской голова не знал об этом. 

Ровно через неделю после пресс-конференции Разумовского, 28 августа, на сайте горуправы было опубликовано постановление главы городского самоуправления г. Калуги Александра Иванова № 29 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская». Судя по информации из прикреплённого к постановлению файла «Общий ПМТ», разработчик проектов планировки и межевания территории предполагал объединить земельные участки под домом Яковлева и соседним домом № 5 – возможно, для строительства на их месте некоего крупного объекта. Кстати, дом № 5 по улице Луначарского ушёл с молотка в октябре прошлого года. Его выкупил за 17 млн. рублей (при начальной цене в 5 млн.) некто Усов Евгений Александрович. 

Досрочный снос

Процедура общественных обсуждений должна была завершиться 24 октября. То есть владелец здания уничтожил его досрочно, тем самым, по сути, нарушив закон.
 
- О сносе нам сообщил накануне поздно вечером один из подписчиков нашей группы в социальных сетях, - говорит Ольга Небольсина. – Он написал, что, проходя мимо дома Яковлевых, увидел ограждение и поинтересовался у рабочих и прораба, что происходит. Те ответили, что в субботу дом, скорее всего, снесут. Я была на месте около 10 утра. На тот момент примерно половина здания была уже уничтожена. Эмоции, конечно, зашкаливают. Не скрою: я стояла и плакала, глядя, как ломают дом. 

Эта новость вызвала шквал негодования со стороны многих калужан. Кто-то вспомнил, что точно так же, в выходной день, с утра пораньше, полгода назад в Калуге был снесён другой исторический объект – дом Билибиных. 

- Я в недоумении и огорчении, - прокомментировал нам председатель Калужского отделения Всероссийской общественной организации по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК) Николай БРОКМИЛЛЕР. – На словах нам обещают одно, по факту происходит совершенно другое. Все наши просьбы и требования о сохранении старой Калуги игнорируются. По сути, мы боремся с ветряными мельницами. Если в ближайшее время власть не предпримет решительных мер, уже через несколько лет сохранять в Калуге будет нечего.  

«Нас никто не информировал о сносе!»

Символично, что дом Яковлевых был уничтожен на следующий день после встречи градоначальника со старшейшим калужским архитектором Александром ДНЕПРОВСКИМ. Речь шла, конечно, о сохранении исторического облика областного центра.  

«Дмитрий Разумовский поблагодарил Александра Днепровского за неравнодушие к исторической справедливости и многолетний кропотливый созидательный труд, - сообщает пресс-служба горуправы на своём сайте. – На опасения архитектора за будущее деревянных домов и исторических зданий градоначальник уверил его, что к ним в Калуге будет особое отношение».

Между тем городской голова написал в социальных сетях, что горуправу о предстоящем сносе в известность никто не ставил: 

«Это отвратительно! Я был уже на месте. Показывают документы о собственности, говорят, что имеют право. Самого собственника на месте нет (в Москве), был представитель. Собственника я вызвал, буду с ним разбираться. Работы должны быть приостановлены! Я не на другой стороне баррикад, я такой же, как и вы, калужанин (пусть не коренной) и возмущён не меньше вашего. Такая работа в городе меня категорически не устраивает! Понятно, что дом не вернёшь. Хотя будем настаивать на восстановлении. Мне важно создать механизм, который не позволит вот так поступать с городом. У каждого, кто работает в городе, должно, наконец-то, появиться понимание, что они не в  вакууме, что есть люди, общественность, здравый смысл, в конце концов. Нельзя вот так на всех наплевать и делать своё дело! Если существующее правовое поле не предусматривает предварительных согласований с городом, значит, будем его менять».

Тотальное равнодушие

Большинство виртуальных собеседников к словам Разумовского отнеслись, скорее, с недоверием. Разговоры из серии: «Надо что-то делать» - ведутся всякий раз, когда в городе или сгорает, или сносится очередное историческое здание. Однако разговорами всё и заканчивается. Например, год назад после пожара в доме Билибиных говорили о необходимости создания при горуправе отдела по охране объектов культурного наследия. Поговорили и забыли. Несколько раз краеведы на своих встречах вспоминали добрым словом бывшего мэра Калуги, а ныне губернатора Рязанской области Николая ЛЮБИМОВА, который ввёл в регионе мораторий на снос любых исторических объектов, включая тех, что не имеют охранного статуса. Калужские чиновники на робкие реплики: «Хорошо бы принять такой закон и у нас», - отвечают обычно дежурной фразой: да, мол, надо поизучать опыт рязанцев. До сих пор вот изучают. 

Впрочем, обвинять в равнодушии только чиновников всё же неправильно. Мы все несём ответственность за то, что происходит в нашем городе. Тот же дом Яковлева находился не где-то на окраине, а в самом центре. И ограждение вокруг него появилось не за один день. Если бы нашёлся хотя бы кто-то один, кого бы это встревожило и кто разместил бы информацию об этом в соцсетях, здание, возможно, удалось бы сохранить. Но, судя по отсутствию реакции, забор вокруг дома Яковлева ни у кого вопросов не вызвал. Потому что для большинства из нас тема сохранения исторического наследия актуальной не является. 

Так что эта история, скорее всего, закончится, как и все остальные: помитингуем пару дней в интернетах и разойдёмся. До следующего ЧП, благо в Калуге ещё есть чему гореть и что сносить. 

Фото Ольги НЕБОЛЬСИНОЙ, Марины РЫБАКОВОЙ и из архива kp40.ru.  


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Пропал ещё один 13-летний мальчик 13.10.2018 17:49

Женщина пропала в лесу под Калугой 13.10.2018 00:29

Пропал 13-летний мальчик 13.10.2018 00:19

Столкновение «Жигулей» и троллейбуса попало на видео 12.10.2018 12:18

21-летний водитель повредил позвоночник в аварии 12.10.2018 11:57

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 14 октября, 09:00
Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения
Малоярославец

Для детей

вс 14 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
вс 14 октября, 12:00
Щенячий патруль
Арена КТЗ, ДК
пн 15 октября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
ср 17 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория

Концерты

сб 13 октября, 19:00
Игорь Саруханов
Филармония
сб 13 октября, 19:00
LKVR
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 14 октября, 19:00
Владимир Девятов. "Гуляй, Россия"
Арена КТЗ, ДК
вс 14 октября, 19:00
Plotnik82
Мажор, бар

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Веном
Новости компаний

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

Способы поиска выгодных вакансий: рекомендации от JobSavior

В чем выгода от приобретения жилья в Германии или Австрии

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.