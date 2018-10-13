«Я стояла и плакала, глядя, как сносят дом»: в Калуге уничтожен дом архитектора Яковлева

Сказочной избушки Берендея – именно так называли в Калуге одноэтажный домик под номером три на улице Луначарского – больше нет. Утром в субботу, 13 октября, здание снесли. Уничтожен ещё один кусочек калужской истории. Ирония ситуации заключается в том, что она была очевидной для многих ещё несколько месяцев назад. Однако те, от кого зависела судьба дома Яковлева, палец о палец не ударили, чтобы того, что произошло, не случилось.

Слухи

Уничтоженный дом был построен в 1910 году губернским инженером и архитектором Александром Яковлевым и являлся одним из двух сохранившихся в городе зданий в стиле деревянного модерна. Много лет оно числилось выявленным объектом культурного наследия. Но в 2008-м вдруг перестало быть таковым.

Как и большинство других исторических зданий в Калуге, дом Яковлева медленно ветшал, терял привлекательность, пока не попал год назад в поле зрения участников проекта по сохранению в городах исторической среды «Том Сойер Фест». Энтузиасты за свой счёт привели здание в порядок: заменили практически весь фасад, фундамент, двери, декоративные детали, крыльцо, покрасили само здание, - и оно снова стало похоже на сказочную избушку. Ремонт обошёлся волонтёрам в сумму около 300 тыс. рублей.

— Разговоры о сносе начались ещё прошлой осенью, когда мы доделывали дом, - рассказывала нам минувшим летом координатор проекта Ольга НЕБОЛЬСИНА. – Одна из жительниц рассказала, что к ним уже приходили риелторы. Они сообщили, что здание будут сносить, и предлагали варианты. В конце мая мы заходили туда — двери никто не открыл. Жители соседнего дома сказали, что там больше никто не живёт.

Письмо градоначальнику

В июле активная общественность Калуги в лице архитекторов, краеведов, художников, волонтёров, обеспокоенная слухами о возможном сносе дома Яковлева, обратилась с открытым письмом к городскому голове, в котором просила сохранить историческое здание.

«Почему власти города и области так мало ценят наш старинный город и его уникальную архитектуру прошлого?! — писали, в частности, авторы обращения. — В исторической части города почти не осталось деревянных домов, а ведь Калуга на протяжении шести веков была в основном деревянной! Построенный в начале XX века по индивидуальному проекту владельца Дом Яковлева на протяжении века был украшением нашего города, его архитектурной доминантой на Никольской улице. Дом всегда привлекал к себе внимание необычной архитектурой, он неповторим и прекрасен! Просим вас рассмотреть вопрос об исключении дома № 3 по ул. Луначарского из списка на снос, проявить уважение к нашему старинному городу, сохранить его своеобразие для будущих поколений благодарных калужан».

Члены общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия дважды голосовали за включение Дома Яковлева в перечень объектов культурного наследия – региональный минкульт отказал.

Инвестора то ли нет, то ли он есть

Интересовались судьбой исторического здания и журналисты. В частности, вопрос на эту тему был задан градоначальнику на пресс-конференции, состоявшейся в конце августа.

- Мы проверили, посмотрели в части наличия у участка инвестора – эта информация не подтверждается, - ответил Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Мы уточняем данную информацию.

Примерно то же самое нам сообщили и в горуправе в ответ на наш запрос.

«Информация о том, что указанный дом выкуплен частным инвестором, в Управлении ЖКХ отсутствует», — говорится в документе.

Однако чуть позже мы получили ещё одно письмо из городской управы, в котором говорилось следующее:

«По информации отдела градостроительного планирования Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги, дом, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 3, — входит в состав территории, в отношении которой принято решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с постановлением городской управы города Калуги от 07.05.2018 № 4477-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская».

Проекты планировки и межевания этой части города предложила подготовить некая Родионова Г.К. Обращение от неё поступило 24 апреля нынешнего года. Странно, что городской голова не знал об этом.

Ровно через неделю после пресс-конференции Разумовского, 28 августа, на сайте горуправы было опубликовано постановление главы городского самоуправления г. Калуги Александра Иванова № 29 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская». Судя по информации из прикреплённого к постановлению файла «Общий ПМТ», разработчик проектов планировки и межевания территории предполагал объединить земельные участки под домом Яковлева и соседним домом № 5 – возможно, для строительства на их месте некоего крупного объекта. Кстати, дом № 5 по улице Луначарского ушёл с молотка в октябре прошлого года. Его выкупил за 17 млн. рублей (при начальной цене в 5 млн.) некто Усов Евгений Александрович.

Досрочный снос

Процедура общественных обсуждений должна была завершиться 24 октября. То есть владелец здания уничтожил его досрочно, тем самым, по сути, нарушив закон.



- О сносе нам сообщил накануне поздно вечером один из подписчиков нашей группы в социальных сетях, - говорит Ольга Небольсина. – Он написал, что, проходя мимо дома Яковлевых, увидел ограждение и поинтересовался у рабочих и прораба, что происходит. Те ответили, что в субботу дом, скорее всего, снесут. Я была на месте около 10 утра. На тот момент примерно половина здания была уже уничтожена. Эмоции, конечно, зашкаливают. Не скрою: я стояла и плакала, глядя, как ломают дом.

Эта новость вызвала шквал негодования со стороны многих калужан. Кто-то вспомнил, что точно так же, в выходной день, с утра пораньше, полгода назад в Калуге был снесён другой исторический объект – дом Билибиных.

- Я в недоумении и огорчении, - прокомментировал нам председатель Калужского отделения Всероссийской общественной организации по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК) Николай БРОКМИЛЛЕР. – На словах нам обещают одно, по факту происходит совершенно другое. Все наши просьбы и требования о сохранении старой Калуги игнорируются. По сути, мы боремся с ветряными мельницами. Если в ближайшее время власть не предпримет решительных мер, уже через несколько лет сохранять в Калуге будет нечего.

«Нас никто не информировал о сносе!»

Символично, что дом Яковлевых был уничтожен на следующий день после встречи градоначальника со старшейшим калужским архитектором Александром ДНЕПРОВСКИМ. Речь шла, конечно, о сохранении исторического облика областного центра.

«Дмитрий Разумовский поблагодарил Александра Днепровского за неравнодушие к исторической справедливости и многолетний кропотливый созидательный труд, - сообщает пресс-служба горуправы на своём сайте. – На опасения архитектора за будущее деревянных домов и исторических зданий градоначальник уверил его, что к ним в Калуге будет особое отношение».

Между тем городской голова написал в социальных сетях, что горуправу о предстоящем сносе в известность никто не ставил:

«Это отвратительно! Я был уже на месте. Показывают документы о собственности, говорят, что имеют право. Самого собственника на месте нет (в Москве), был представитель. Собственника я вызвал, буду с ним разбираться. Работы должны быть приостановлены! Я не на другой стороне баррикад, я такой же, как и вы, калужанин (пусть не коренной) и возмущён не меньше вашего. Такая работа в городе меня категорически не устраивает! Понятно, что дом не вернёшь. Хотя будем настаивать на восстановлении. Мне важно создать механизм, который не позволит вот так поступать с городом. У каждого, кто работает в городе, должно, наконец-то, появиться понимание, что они не в вакууме, что есть люди, общественность, здравый смысл, в конце концов. Нельзя вот так на всех наплевать и делать своё дело! Если существующее правовое поле не предусматривает предварительных согласований с городом, значит, будем его менять».

Тотальное равнодушие

Большинство виртуальных собеседников к словам Разумовского отнеслись, скорее, с недоверием. Разговоры из серии: «Надо что-то делать» - ведутся всякий раз, когда в городе или сгорает, или сносится очередное историческое здание. Однако разговорами всё и заканчивается. Например, год назад после пожара в доме Билибиных говорили о необходимости создания при горуправе отдела по охране объектов культурного наследия. Поговорили и забыли. Несколько раз краеведы на своих встречах вспоминали добрым словом бывшего мэра Калуги, а ныне губернатора Рязанской области Николая ЛЮБИМОВА, который ввёл в регионе мораторий на снос любых исторических объектов, включая тех, что не имеют охранного статуса. Калужские чиновники на робкие реплики: «Хорошо бы принять такой закон и у нас», - отвечают обычно дежурной фразой: да, мол, надо поизучать опыт рязанцев. До сих пор вот изучают.

Впрочем, обвинять в равнодушии только чиновников всё же неправильно. Мы все несём ответственность за то, что происходит в нашем городе. Тот же дом Яковлева находился не где-то на окраине, а в самом центре. И ограждение вокруг него появилось не за один день. Если бы нашёлся хотя бы кто-то один, кого бы это встревожило и кто разместил бы информацию об этом в соцсетях, здание, возможно, удалось бы сохранить. Но, судя по отсутствию реакции, забор вокруг дома Яковлева ни у кого вопросов не вызвал. Потому что для большинства из нас тема сохранения исторического наследия актуальной не является.

Так что эта история, скорее всего, закончится, как и все остальные: помитингуем пару дней в интернетах и разойдёмся. До следующего ЧП, благо в Калуге ещё есть чему гореть и что сносить.

Фото Ольги НЕБОЛЬСИНОЙ, Марины РЫБАКОВОЙ и из архива kp40.ru.