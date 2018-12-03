ТОП настроений: шипы отменяются, учителям пора на пенсию и да здравствуют морозы

Доброго времени суток, дорогие читатели кп40. Представляем вам очередной выпуск нашего ТОПа настроений. Напомним, он составляется по данным «Ленты настроения новостей» и включает в себя обзор новостей, которые больше других порадовали, огорчили, возмутили читателей или вызвали у них самую неоднозначную реакцию.
Традиционно начинаем с новостей, которые порадовали.
А их в нашем ТОПе в этот раз две, и обе на автотематику. Сначала калужане радовались нашему обзору «Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей». Его опубликовали в «Калужском перекрёстке», а затем на сайте. В нем мы рассказали об увлечении коллекционера из Полотняного Завода Сергея Богатыренко. Он своими руками восстанавливает ретро-автомобили.
Вторая новость, вызвавшая у читателей море позитива - отмена знака «Шипы», который до сего момента было обязательно клеить на заднее стекло авто с шипованной резиной.
А вот слова начальницы Управления образования Калуги Ольги Лыткиной о том, что в школах планируется снизить число педагогов старше 55 лет до 5 процентов, вызвали у калужан море возмущения.
Причины такой реакции кроются в том числе и в напоминании чиновницы о том, что у большинства педагогов после 25 лет работы появляется право уйти на пенсию. На фоне повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет эти слова прозвучали очень неоднозначно. В общем, описать эту ситуацию можно одной крылатой фразой: хотела как лучше, а получилось, как всегда.
Самой же печальной новостью недели для наших читателей стала весть о похолодании, которое наступило на этой неделе. И, действительно, подморозило на улице заметно. Однако зачем же печалиться, друзья? Надо радоваться. Ведь зима же пришла и скоро Новый год!
А вот самую неоднозначную реакцию калужан вызвало известие о том, что от памятника 600-летию Калуги начали отваливаться куски. И пока власти ищут деньги на ремонт «шарика», наши читатели печалятся, возмущаются, радуются и остаются равнодушными примерно в равных пропорциях. Ну и насмехаться над городскими чиновниками да поддевать их возможности не упускают.
На этом мы завершаем наш обзор. Удачной вам недели, только позитивных эмоций и с наступающим вас Новым годом!
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Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
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