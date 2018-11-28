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Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей

28.11.2018 09:05 4 1373 Елена Французова
Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей

Как мы уже рассказывали, 7 ноября на Красной площади в Москве прошёл торжественный марш в честь годовщины легендарного парада 1941 года. На нём была представлена военная техника, и среди других - «полуторка» коллекционера из посёлка Полотняный Завод Сергея БОГАТЫРЕНКО.


Сергей БОГАТЫРЕНКО с дочерью Ангелиной на параде в Москве.

- Никогда не думал, что попаду на Красную площадь на своей машине, - признаётся Сергей. – Оказался там, можно сказать, случайно. Участвовал в реконструкции битвы за Медынь, где меня и заметили москвичи. Через какое-то время позвонили и пригласили на парад. Конечно, я тут же согласился! Хотя моя «полуторка» и на ходу, я к ней отношусь трепетно. Поэтому друг на эвакуаторе довёз до Москвы.


Легендарная «полуторка» на ходу.

Глядя на блестящие «крылья» грузовика времён ВОВ, трудно поверить, что восстанавливал его Сергей фактически по кусочкам, – все детали «выкопанные», найденные в земле.

- Участвуя в поисковом движении, наткнулся на раму от ГАЗа-ММ. Подобрал, принёс в гараж, месяца три ходил и просто на неё смотрел, а потом взялся за восстановление машины. За год она обросла деталями. Получилась настоящая красавица. По параметрам, она, конечно, относится, скорее, не к 1939 году, а к 1941-42 годам. Тогда машины выпускались уже без дверей. В войну не до того было, не хватало деталей.

Многолетняя страсть

- Абсолютно любой автомобиль можно восстановить, было бы желание. Тем более что я этому и учился – по специальности автомеханик, работаю завгаром – заведующим гаражом Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры. По документам - начальник транспортной службы, - говорит Сергей.

Интервью он назначил в своей мастерской, которую вместе с друзьями - единомышленниками окрестил «Гараж 777».  Вход в неё заставлен проржавевшими машинами. На вид эти железяки давно бы списать в утиль - кажется, дунешь, и они рассыпятся.

- Да вы что! Стоит немного потрудиться, и вы их не узнаете, - любовно трогая железки, говорит Сергей.

В автомастерской работа кипит постоянно. Шум телевизора заглушает тарахтение всевозможных инструментов, летают искры от сварки, стоит запах масел и краски. Да, в таком месте спокойно поговорить не получится. Поэтому Сергей по крутой лестнице ведёт меня на второй этаж, в небольшой кабинет.  

Все стены увешаны фотографиями различных автомобилей, пожелтевшими газетными вырезками, советскими плакатами. В углу пылится дисковый телефон. Пока закипает чайник, Сергей рассказывает, что страсть к восстановлению автомобилей настигла его ещё в начале 80-х годов прошлого века. Тогда достать старые, уже никому не нужные машины было непросто. То сам где-то случайно заметит, то друзья подгонят. Сейчас, в эпоху Интернета, найдётся всё, были бы деньги.

- Люди поняли, что выгоднее старый автомобиль не сдать в металлолом, а попытаться продать. Действительно, ко мне попадают авто в ужасном состоянии. Сейчас пришла машина из Воронежа, - я сам в шоке от того, какая она страшная! У бывшего хозяина долгие годы гнила, была ему совершенно неинтересна, а мне нужна! Мне всё нужно! Сколько времени займёт восстановление, сказать сложно. Всё зависит от того, как детали будут поступать. Например, «Форд» я делал практически 5 лет.

Сейчас у Сергея «на ходу» 10 машин, остальные – в работе. Сколько их всего, он предпочитает не говорить.

История на колёсах

- Это увлечение, как неизлечимая болезнь, которой лучше не заражаться,  - откровенничает Сергей. – Я несколько раз говорил себе: «Стоп, хватит!». Но снова тянуло в гараж, к машинам. Сколько на это увлечение уходит денег? Много! Практически всё, что зарабатываю. Близкие смирились. А дети – два сына и дочь – меня поддерживают. Жаль только, времени катастрофически не хватает. Мне интересен сам процесс восстановления: как автомобиль преображается, оживает, а если ещё и поедет... Невозможно описать словами, что я тогда чувствую! Я больше удовольствия получаю, когда еду на старой машине, чем на современных. Это же наша история! Удобства, кондиционер, интересные опции иномарок? ГАЗ-67 – это же открытый кабриолет, там и кондиционер не нужен. «Волга» – классная машина. Такого в истории отечественного автомобилестроения ещё не было. Интересный дизайн с хромированным оленем на капоте. А какое заднее сиденье! Это если его разложить, получается двуспальная кровать. Фактически в нём жить можно.


Автомобиль-мотоколяска С-3Д и «инвалидка» СМЗ С-3Д.


«Яву» рука не поднялась перекрасить в другой цвет.


Мотоцикл Harley-Davidson WLA-42 1942 года.


«Москвич» сияет «крыльями».

В коллекции Сергея есть мотоцикл Harley-Davidson WLA-42 1942 года, «Москвичи», СМЗ С-3А - «Инвалидка», ставшая невероятно популярной после фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Запорожцы», в работе ЗИМ - машина представительского класса, предназначенная для советской партийной и правительственной номенклатуры.

- У меня собрана вся планка полноприводных автомобилей СССР, кроме «Победы». Вообще, она у меня есть, но другая. Меня не интересует новодел, тюниг, я стараюсь найти оригинальные детали. Пытаюсь сделать её такой, какой она была создана заводом-изготовителем. Единственное  расхождение, которое себе позволяю - цвет. Например, «Инвалидка» у меня насыщенного лимонного цвета. Хотя на эксперименты с цветом иду не всегда. Мотоцикл Java - вишнёвая классика. Ну, не могу я его покрасить в синий, рука не поднимется!

Кинокарьера

Автоколлекция Сергея не раз была на всевозможных выставках в соседних городах. Он постоянный участник парада Победы в Калуге. Автострасть и до кино довела. Вместе с «полуторкой» он снимался в сериалах «Марьина роща» и «Чёрная кошка».

- В «Марьиной роще» мне досталась роль без слов – я был водителем главных героев: отвёз, привёз. Зато и меня, и мою машину друзья заметили, узнавали.

Хотел Сергей предложить свою «боевую» подругу для съёмок фильма «Ильинские рубежи». Но у кинопроекта уже был заключён договор с частным музеем. В итоге в массовке снялся только сам Сергей.

Заветная мечта

- Хотелось бы собрать Ford Model TT. Это машина на деревянных колёсах, - рассказывает Сергей.

Но заветная мечта у него другая - открыть в Полотняном Заводе музей ретро-автомобилей, чтобы любой желающий мог увидеть историю на колёсах. С этим предложением он обратился к властям посёлка. Его поддержали. Обещали выделить безвозмездно территорию конного двора усадьбы Гончаровых. Обрадованный Сергей готов был даже расширить будущую экспозицию, включив в неё помимо раритетных автомобилей старинные кареты и экипажи.

Позже оказалось, что помещение Сергею отдадут в аренду на 48 лет и только при условии, что он сам сделает там ремонт и реставрацию исторического объекта.

- Мы посчитали, что только на начальном этапе во всё это нужно вложить 10 миллионов рублей, - говорит Сергей.

Конечно, таких денег у автомеханика не нашлось.

- Да если бы они у меня были, давно сам бы музей построил. У меня даже подходящего гаража для коллекции нет. Машины хранятся у друзей по всему посёлку.


ГАЗ 63 на выставке «Автоэкзотика».


Помогает Сергею восстанавливать машины друг Леонид ГЛУШНЕВ.

Ни одну из восстановленных машин Сергей не продал и продавать не собирается. Делает их для души. Два раза в году – на День посёлка и на «Автостраде» - любой желающий может увидеть часть его коллекции.

- Конечно, хотелось бы большего. Но видно, никому это не нужно, – с горечью отмечает Сергей.

Фото автора и из личного архива Сергея БОГАТЫРЕНКО.

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Тэги: фоторепортаж авто сергей богатыренко
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