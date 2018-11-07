Калужанин проехал на 80-летней «полуторке» по Красной площади

В среду, 7 ноября, на Красной площади в Москве прошёл торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.

Одним из его участников стал коллекционер из Кондрово Сергей БОГАТЫРЕНКО. Специально для марша он привёз в столицу свою «полуторку». Для этого пришлось вызывать эвакуатор, хоть и ГАЗ-ММ, выпущенный в 1939 году на Горьковском автозаводе, по-прежнему на ходу.

- «Полуторку» я приводил в порядок почти год, - рассказал нам Сергей. – Пришлось собирать машину буквально из фрагментов.

Старой техникой он увлекается давно. У Сергея есть мотоцикл Harley-Davidson WLA-42 1942 года, старые модели «Волги», «Москвичи», «Инвалидки», как в фильме «Операция Ы», «Запорожцы».

Подробнее о своей коллекции техники Сергей пообещал рассказать, когда вернётся в Кондрово.

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