Калужанин проехал на 80-летней «полуторке» по Красной площади

В среду, 7 ноября, на Красной площади в Москве прошёл торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.
Одним из его участников стал коллекционер из Кондрово Сергей БОГАТЫРЕНКО. Специально для марша он привёз в столицу свою «полуторку». Для этого пришлось вызывать эвакуатор, хоть и ГАЗ-ММ, выпущенный в 1939 году на Горьковском автозаводе, по-прежнему на ходу.
- «Полуторку» я приводил в порядок почти год, - рассказал нам Сергей. – Пришлось собирать машину буквально из фрагментов.
Старой техникой он увлекается давно. У Сергея есть мотоцикл Harley-Davidson WLA-42 1942 года, старые модели «Волги», «Москвичи», «Инвалидки», как в фильме «Операция Ы», «Запорожцы».
Подробнее о своей коллекции техники Сергей пообещал рассказать, когда вернётся в Кондрово.
Уважаемые читатели! А какие необычные увлечения есть у вас, ваших друзей, знакомых? Расскажите в комментариях!
|
Театральную площадь перекроют из-за митинга 02.11.2018 10:41
Радоницу предложили сделать выходным днём в Калужской области 10.10.2018 16:24
День вашего начальника 28.09.2018 09:00
Клоуны в свидетелях: на карнавале в Калуге сыграли три свадьбы 26.08.2018 11:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: