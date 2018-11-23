В Калуге сильно похолодает

В пятницу, 23 ноября, местами по Калужской области пройдёт слабый снег. Температура воздуха в Калуге составит -1..+1. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Давление 755 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу ночью температура опустится до -5..-3, днём будет -3..-1.

В воскресенье, 25 ноября, подойдет северный циклон. Ночью столбики термометров покажут -6..-4, днём - около нуля. Местами пройдёт небольшой снег.

В начале следующей недели прогнозируется небольшой снег, ночью похолодает до -9.. -12, днём будет -5..-9.

Уважаемые читатели! А сколько вы платите за отопление? Расскажите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.