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Калужские школы избавят от возрастных педагогов

27.11.2018 10:54 27 3201 Елена Французова
Калужские школы избавят от возрастных педагогов

К 2025 году в школах Калуги останется не более 5 % педагогов старше 55 лет. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявила начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

- Какая у нас глобальная цель? – спросил городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Наша задача состоит в том, чтобы у нас к 2025 году все школы были 100% укомплектованы педагогами по направлению подготовки, плюс ко всему, чтобы у нас были педагоги не старше 55 лет, - пояснила Лыткина. - Почему? Потому что через 3-4 года эти педагоги фактически уходят из школы. Вообще, у нас никто не отменял 25-летний педагогический стаж. Поэтому подразумевается, что люди, отработав 25 лет, могут уйти из профессии. Поэтому хотелось бы, чтобы педагогов нам хватало по разным направлениям, чтобы были высококлассные специалисты, те, которые нам нужны, владеющие профессиональными знаниями. Плюс ко всему, чтобы действительно произошло омоложение кадров... К 2025 году процент возрастных педагогов должен быть очень маленький – до 5 %. В противном случае, у нас будут реальные проблемы. Но обновление у нас идёт очень активно.

В настоящее время в школах Калуги работают 1852 человека, из них в возрасте до 25 лет - лишь 8%, а старше 55 лет – 23%.

Лыткина отметила, что количество детей в школах увеличивается, а педагогический состав неизбежно стареет. 25% молодых учителей увольняется после первого года работы.

В 2019 году наиболее востребованными будут учителя русского языка и литературы – 16 человек, математики - 11 человек, начальных классов – 22. Кроме того, с введением во всех школах с пятого класса второго иностранного языка возникнет необходимость в учителях иностранных языков, особенно немецкого и французского.

В сентябре этого года в образовательные учреждения города пришло 208 молодых специалистов.

- К сожалению, у педагогической молодежи по-прежнему женское лицо, - отметила Лыткина.

Сейчас 25% молодых учителей увольняется после первого года работы.

Лыткина рассказала, что начинающие педагоги испытывают трудности адаптации, методологические проблемы организации уроков, чувствуют неуверенность во взаимоотношениях с родителями, у них отсутствует умение вести школьную документацию.

73% молодых учителей признаются, что не могут заинтересовать учащихся, у 62% - остро стоит проблема дисциплины на уроке, 59% - не умеют использовать инновационные формы обучения.

Управление образования организовало сотрудничество с педагогическим вузом и педучилищем. Ведутся курсы переподготовки педагогов по узким специальностям. Особое место занимает организация методической помощи начинающим преподавателям. В Управлении образования уверены, что принятые меры позволят молодым специалистам оставаться в профессии.

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Тэги: образование школа ольга лыткина
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