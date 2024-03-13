В Калужской области пройдет региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С 18 по 22 марта будут соревноваться школьники и студенты профессиональных образовательных организаций области.

Участники выявят сильнейших в различных сферах. В частности, это сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, промышленный дизайн, работы на токарных и универсальных станках, виноделие, поварское дело, малярные и декоративные работы, сантехника и отопление, графический дизайн, веб-технологии и другие.

Как рассказали в правительстве региона, предусмотрено проведение пленарного заседания, круглых столов, панельных дискуссий и мастер-классов.