В Калуге 19 домов, школа и детский сад остались без отопления из-за отключения котельной
Около 7:20 утра во вторник, 21 сентября, на улице Хрустальной, 18 в Калуге остановилась котельная. Это произошло из-за утечки в системе, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без отопления и горячей воды остались 19 жилых многоквартирных домов, школа №22 и детский сад №37.
Сроки устранения неполадок коммунальщики пока не называют.
Напомним, 20 сентября в Калуге из-за отсутствия электричества останавливались котельные на улицах Социалистической и Телевизионной.
Городской голова Дмитрий Денисов отчитался, что во всех школах и детских садах включили отопление. Хотя наши читатели сообщают, что проблемы в разных частях Калуги сохраняются.
Отопительный сезон в Калужской области начался 20 сентября.
Прокуратура региона организовала горячую линию по проблемам с отоплением.
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