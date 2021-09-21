В Калуге 19 домов, школа и детский сад остались без отопления из-за отключения котельной

Около 7:20 утра во вторник, 21 сентября, на улице Хрустальной, 18 в Калуге остановилась котельная. Это произошло из-за утечки в системе, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без отопления и горячей воды остались 19 жилых многоквартирных домов, школа №22 и детский сад №37.

Сроки устранения неполадок коммунальщики пока не называют.

Напомним, 20 сентября в Калуге из-за отсутствия электричества останавливались котельные на улицах Социалистической и Телевизионной.

Городской голова Дмитрий Денисов отчитался, что во всех школах и детских садах включили отопление. Хотя наши читатели сообщают, что проблемы в разных частях Калуги сохраняются.

Отопительный сезон в Калужской области начался 20 сентября.

Прокуратура региона организовала горячую линию по проблемам с отоплением.