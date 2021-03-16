В Калуге дом на улице Телевизионной больше суток оставался без электричества

В Калуге многоквартирный жилой дом №2 корпус 1 на улице Телевизионной больше суток оставался без электричества. Свет пропал в 19:00 14 марта.

- Сгорел общедомовой щиток, - жаловалась одна из жительниц. - Дом оснащен электроплитами. Света нет сутки. Детей невозможно накормить и напоить. В холодильнике все пропало. К кому можно обратится.? У нас маленькие дети. И я не одна такая в доме.

- По информации директора управляющей компании, 15 марта в 21:08 электроснабжение в вашем доме было восстановлено, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Тем временем

В Калуге ямочный ремонт продолжится на 14 улицах. Подробности.