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В Калуге дом на улице Телевизионной больше суток оставался без электричества
В Калуге многоквартирный жилой дом №2 корпус 1 на улице Телевизионной больше суток оставался без электричества. Свет пропал в 19:00 14 марта.
- Сгорел общедомовой щиток, - жаловалась одна из жительниц. - Дом оснащен электроплитами. Света нет сутки. Детей невозможно накормить и напоить. В холодильнике все пропало. К кому можно обратится.? У нас маленькие дети. И я не одна такая в доме.
- По информации директора управляющей компании, 15 марта в 21:08 электроснабжение в вашем доме было восстановлено, - прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Калужской области.
Тем временем
В Калуге ямочный ремонт продолжится на 14 улицах. Подробности.
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