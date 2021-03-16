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В Калуге ямочный ремонт продолжится на 14 улицах
К 12 марта в Калуге должны были завершить ямочный ремонт на 11 улицах. Как сообщили нам в управлении городского хозяйства, к этой дате работы были завершены везде, кроме Тульского шоссе – там дорожники латали ямы на выходных.
Также в управлении городского хозяйства нам сообщили, где в Калуге продолжится ямочный ремонт в ближайшие дни:
- Правобережный проезд,
- ул. Генерала Попова (подъезд к ледовому дворцу «Космос»),
- перекресток улиц Степана Разина и Никитина,
- ул. Жукова,
- ул. Баумана (в районе собора Георгия Победоносца),
- ул. Азаровская, 2,
- пл. Старый Торг,
- ул. Кутузова,
- ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Константиновых),
- пер. Болотникова, 14,
- ул. Дзержинского, 83,
- перекресток улиц Хрустальной и Заводской,
- мост в деревне Черносвитино,
- поворот в поселке Литвиново к селу Восресенское.
На некоторых из этих улиц работы уже начались. График по другим – уточняется.
Тем временем
Городской голова Дмитрий Денисов назвал Калугу непригодной для жизни. Подробности.
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