В Калуге ямочный ремонт продолжится на 14 улицах

К 12 марта в Калуге должны были завершить ямочный ремонт на 11 улицах. Как сообщили нам в управлении городского хозяйства, к этой дате работы были завершены везде, кроме Тульского шоссе – там дорожники латали ямы на выходных.

Также в управлении городского хозяйства нам сообщили, где в Калуге продолжится ямочный ремонт в ближайшие дни:

Правобережный проезд,

ул. Генерала Попова (подъезд к ледовому дворцу «Космос»),

перекресток улиц Степана Разина и Никитина,

ул. Жукова,

ул. Баумана (в районе собора Георгия Победоносца),

ул. Азаровская, 2,

пл. Старый Торг,

ул. Кутузова,

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Константиновых),

пер. Болотникова, 14,

ул. Дзержинского, 83,

перекресток улиц Хрустальной и Заводской,

мост в деревне Черносвитино,

поворот в поселке Литвиново к селу Восресенское.

На некоторых из этих улиц работы уже начались. График по другим – уточняется.

Тем временем

Городской голова Дмитрий Денисов назвал Калугу непригодной для жизни. Подробности.