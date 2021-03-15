$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Масленица Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

Городской голова назвал Калугу непригодной для жизни из-за скользких тротуаров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 16:21 4 796
Городской голова назвал Калугу непригодной для жизни из-за скользких тротуаров

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 15 марта, в Калуге тротуары покрылись льдом. Виной тому таяние снега и осадки в виде дождя и снега. Проблему обсудили на планерке в городской управе.

- Мы все еще имеем дело с последствиями тех рекордных снегопадов, которые прошли у нас в феврале, - объяснил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - У нас скопилось огромное количество снега на «зеленке» вдоль тротуаров. При сложившихся погодных условиях у нас идет постоянное стаивание снега на тротуары. Технология одна – необходимо постоянно прометать скапливающуюся воду и кашу. И сразу же посыпать, чтобы предотвратить скользкость. Так у нас сейчас работа и организована – идет подметание, после этого проводим посыпание. Проблема в том, что с учетом скопившихся объемов снега очень быстро скапливается после проведения этих процедур опять повторно вода на тротуарах. И все, что мы посыпаем, песко-соляная смесь оказывается под водой либо смывается там, где у нас есть естественные уклоны. Необходимо производить эти работы снова и снова.

По словам Шпиренко, для системного решения проблема необходимо закупать дополнительную малогабаритную технику для тротуаров.

- Если говорить сейчас, то задача одна – беспрерывно зацикливать подметание и посыпание улиц до полного растаивания всего снега, - подчеркнул начальник управления городского хозяйства. - Плюс, чтобы уменьшить холостые пробеги на перезаправку песко-солянкой, организовали дополнительно центры складирования запасов песка, что позволяет немного ускорить проведение этой работы.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ, комментируя ситуацию, критично оценил нынешнее положение дел в Калуге:

- Город практически стал непригоден для жизни в эти дни. Очень опасно перемещаться.

По его словам, такая зима будет не каждый год, но надо готовиться к самому худшему варианту.

- Сейчас, конечно, по тротуарам перемещаться в городе просто опасно, - подчеркнул Денисов. - Поэтому, обращаясь к калужанам – будьте предельно внимательны при перемещении по тротуарам.

Своим подчиненным он поручил максимально выложиться при уборку улиц.

- Пока все это стает с тротуаров, - отметил глава администрации. - Никто этот лед долбить сейчас не будет, потому что это абсолютно бесполезная работа. Но надо засыпать слоем, особенно там, где рельеф, таким слоем песка, чтобы он там очень долго не смывался.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 16:21 4 796
Тэги: авто дороги лед снег погода дмитрий денисов александр шпиренко
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды и особенности трубчатых опор освещения
МДФ: подробная характеристика материала
Лучшие электронные ударные установки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru