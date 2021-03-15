Городской голова назвал Калугу непригодной для жизни из-за скользких тротуаров

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 15 марта, в Калуге тротуары покрылись льдом. Виной тому таяние снега и осадки в виде дождя и снега. Проблему обсудили на планерке в городской управе.

- Мы все еще имеем дело с последствиями тех рекордных снегопадов, которые прошли у нас в феврале, - объяснил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - У нас скопилось огромное количество снега на «зеленке» вдоль тротуаров. При сложившихся погодных условиях у нас идет постоянное стаивание снега на тротуары. Технология одна – необходимо постоянно прометать скапливающуюся воду и кашу. И сразу же посыпать, чтобы предотвратить скользкость. Так у нас сейчас работа и организована – идет подметание, после этого проводим посыпание. Проблема в том, что с учетом скопившихся объемов снега очень быстро скапливается после проведения этих процедур опять повторно вода на тротуарах. И все, что мы посыпаем, песко-соляная смесь оказывается под водой либо смывается там, где у нас есть естественные уклоны. Необходимо производить эти работы снова и снова.

По словам Шпиренко, для системного решения проблема необходимо закупать дополнительную малогабаритную технику для тротуаров.

- Если говорить сейчас, то задача одна – беспрерывно зацикливать подметание и посыпание улиц до полного растаивания всего снега, - подчеркнул начальник управления городского хозяйства. - Плюс, чтобы уменьшить холостые пробеги на перезаправку песко-солянкой, организовали дополнительно центры складирования запасов песка, что позволяет немного ускорить проведение этой работы.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ, комментируя ситуацию, критично оценил нынешнее положение дел в Калуге:

- Город практически стал непригоден для жизни в эти дни. Очень опасно перемещаться.

По его словам, такая зима будет не каждый год, но надо готовиться к самому худшему варианту.

- Сейчас, конечно, по тротуарам перемещаться в городе просто опасно, - подчеркнул Денисов. - Поэтому, обращаясь к калужанам – будьте предельно внимательны при перемещении по тротуарам.

Своим подчиненным он поручил максимально выложиться при уборку улиц.

- Пока все это стает с тротуаров, - отметил глава администрации. - Никто этот лед долбить сейчас не будет, потому что это абсолютно бесполезная работа. Но надо засыпать слоем, особенно там, где рельеф, таким слоем песка, чтобы он там очень долго не смывался.