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В Калуге тротуары покрылись льдом
Утром в понедельник, 15 марта, в Калуге идет мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха при этом поднялась до +2 градусов.
На тротуарах образовался лед – и там, где дорожки чистили от снега, и там, где не ступала нога дворника всю зиму.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в Калужской области ожидается такая же погода – постоянный переход с минуса на плюс и обратно с осадками. Немного похолодает к выходным.
Напоминаем адреса травмпунктов в Калуге:
- Взрослые пациенты могут обращаться в БСМП на улице Октябрьской, 3.
- Детский травмпункт работает в областной больнице в Анненках по адресу на улице Вишневского, 1.
15 марта на калужских тротуарах - лед и лужи.
Тем временем
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