В Калуге тротуары покрылись льдом

Утром в понедельник, 15 марта, в Калуге идет мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха при этом поднялась до +2 градусов.

На тротуарах образовался лед – и там, где дорожки чистили от снега, и там, где не ступала нога дворника всю зиму.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в Калужской области ожидается такая же погода – постоянный переход с минуса на плюс и обратно с осадками. Немного похолодает к выходным.

Напоминаем адреса травмпунктов в Калуге:

Взрослые пациенты могут обращаться в БСМП на улице Октябрьской, 3 .

. Детский травмпункт работает в областной больнице в Анненках по адресу на улице Вишневского, 1.

15 марта на калужских тротуарах - лед и лужи.

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