Ледяной дождь и травмы: как заставить виновных дать вам денег

Вслед за ледяным дождем Калугу атаковал атмосферный фронт и попытался обезоружить коммунальные службы города.

В последние два дня не обсуждают работу городской управы и управляющих компаний только ленивый. Судя по лентам социальных сетей, таковых в Калужской области не очень-то и много.

Неубранные должным образом тротуары и дворы приводят к совсем безрадостным последствиям. Накануне мы уже сообщали о том, как работает травмпункт в БСМП. Пострадавших много.

Теперь вопрос в другом. Как этим пострадавшим получить компенсацию за причиненный вред здоровью и моральный ущерб? За разъяснениями по этой скользкой теме мы обратились к уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ. Вот что он советует.

Как действовать?

Если вы получили травму при падении, необходимо зафиксировать этот факт, а также составить акт о состоянии дорожного покрытия в том месте, где вы упали (укажите в нем, что в данном месте гололед и попросите прохожих и свидетелей расписаться в нем и указать свои данные с контактами – прим. ред.). Вызывайте скорую помощь, медработники отметят время происшествия и место. Можно также обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт. Составьте письменный акт о состоянии дороги, на которой вы упали, отметьте в нем наличие льда или какой-либо другой причины вашего падения.

Попросите свидетелей вашего падения расписаться. Запишите данные и телефоны этих людей, они могут пригодиться при разбирательстве случившегося. Произведите фото или видеофиксацию места происшествия.

После посещения медучреждения, попросите выдать вам больничную справку, в которой будет указано место, где вы поскользнулись, а также заключение о телесных травмах. Сохраните чеки и квитанции на приобретенные лекарства и медуслуги, которые не были предоставлены вам бесплатно по медицинскому полису.

Определите, в чьем ведении находится то место, где вы упали.

Для получения возмещения ущерба вашему здоровью и затрат по его восстановлению необходимо написать претензию. Составляется она в двух экземплярах, одна из них вручается непосредственно виновнику происшествия (муниципалитет, управляющая компания и т.д.). При этом на вашей копии ставится отметка о вручении.

Другой вариант – отправить ее заказным письмом с уведомлением и описью вложения на случай утери.

Если виновник отказывается возмещать убытки, то следует обратиться в суд. Для этого составляется исковое заявление, привлекаются свидетели происшествия, а также справки о травмах и акт о состоянии дорожного покрытия на момент падения.

Кто за что отвечает?

Определимся, в чьем ведении находится тот участок дороги, на котором вы поскользнулись.

За состоянием придомовых территорий следят коммунальные службы. Согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», уборка этих территорий (сюда входят и посыпания от гололеда), должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда.

Придомовой территорией считается примыкающий к дому участок, в том числе, тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, хозяйственные, детские и спортивные площадки.

За состоянием улиц, въездов и выездов с проезжей части, тротуаров вдоль улиц, остановок общественного транспорта несет ответственность городская управа гКалуги и подведомственные ей организации.

На территории, находящейся в государственной собственности, как, например, на территории школ, детских садов, вузов, ответственность за ваше падение ляжет на ту организацию (подрядчика), которой поручено следить за уборкой данной территории.

Обратиться с претензией можно непосредственно к администрации той или иной организации, которая будет разбираться с подрядчиком, почему произошло происшествие.

На территории частной собственности (на ступенях магазина, на территории бизнес-центра и т.п.) ответственность за уборку территории и, соответственно, за безопасность нахождения на ней отвечает собственник территории или недвижимости

При этом при обращении в суд нужно будет доказать, что владелец недвижимости действовал без должной осмотрительности – не сбивал лед со ступенек, не чистил крыльцо. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, доказательство отсутствия вины должен предоставить сам ответчик, а пострадавший предоставляет доказательства причиненного вреда здоровью.

Что вправе потребовать потерпевший гражданин?

сумму утраченной заработной платы за период болезни;

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии (ст. 1085, 1086 ГК РФ, п.27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1);

компенсацию морального вреда, поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания (п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1);

возмещения вреда имуществу, которому был причинен ущерб при падении на гололеде или в иной травмоопасной ситуации (ст. 1064 ГК РФ);

судебные расходы, в том числе на оплату услуг представителя (ст. 99, 100 ГПК РФ).

Важно

Допустим, вы поскользнулись и получили травму на территории работодателя по пути на работу (или с работы). В таком случае, согласно Трудовому Кодексу и «Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», это причисляется к производственной травме.

Вам следует уведомить работодателя о случившемся. При необходимости он обязан организовать первую помощь и доставку в медицинское учреждение, а также принять меры по расследованию несчастного случая. Далее вопросом расследования этой травмы займется специальная комиссия, которая составит акт расследования, определит обстоятельства происшествия и на основании действующего законодательства и внутренних документов решит вопрос о компенсации ущерба своему сотруднику.