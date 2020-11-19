Что творится в калужском травмпункте после ледяного дождя

Ночной ледяной дождь превратил Калугу в один большой каток. Многие улицы и дворы до сих пор никак не обработаны. Этот факт прибавил работы медикам.

На 16:00 19 ноября уже 55 человек обратились в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи. 11 из них были госпитализированы, сообщили КП40 в пресс-службе медицинского учреждения. В основном люди получают травмы лучезапястного сустава и голеностопа.

- Я шла в магазин по улице Суворова, - рассказала нам калужанка Наталья. - В районе дома №69 потеряла равновесие и упала. Поломала лучевую кость. Теперь по улице Суворова иду в БСМП.

Травмпункт в Калуге 19 ноября 2020 года. Очередь после ледяного дождя.

С людским потоком в больнице пока справляются. Открыты два кабинета первичной помощи. В случае необходимости количество врачей будет еще увеличено.

В больнице рассказали, что основной поток пойдет в ближайшие часы, после того, как люди будут возвращаться домой с работы.

Основной поток пациентов в травмпункте ожидают вечером.

Вход в травмпункт - со стороны улицы Суворова.

В БСМП напоминают, что сейчас в больнице работает стационар для больных коронавирусом, поэтому травмпункт в Калуге расположен на первом этаже хирургического корпуса (7-этажное здание) на улице Октябрьской, 3. Вход в больницу - с улицы Суворова. Он работает круглосуточно.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Калужской области прошел ледяной дождь. Электричество пропало в нескольких районах, восстановительные работы продолжаются до сих пор. В Калуге обледенели тротуары, дороги и дворы. И если на проезжей части более-менее нормальная ситуация, то пешеходам приходится страдать. Особенно тяжелая ситуация во дворах и на окраинах. Свои обращения по поводу стихии уже опубликовали городской голова Калуги Дмитрий Денисов и губернатор Владислав Шапша. Все подробности здесь.

Уважаемые читатели, многие отмечают отсуттвие посыпки песком во дворах. А что творится в вашем? Присылайте нам фото и видео на e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru

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