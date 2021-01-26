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В Калужской области все управляющие компании проверят после серии отравлений угарным газом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 15:13 7 439
В Калужской области все управляющие компании проверят после серии отравлений угарным газом

В Калуге начались проверки деятельности управляющих компаний по содержанию дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах. За неделю планируется проверить 20 компаний, рассказал заместитель начальника отдела инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами Государственной жилищной инспекции Олег ШКУРАТОВ на планерке с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций 26 января.

- Но я вам гарантирую, что все УК Калужской области по данной позиции будут проверены, - приводит его слова городская управа. - Все, у кого есть газоснабжение. Все, на 99,9%.

Напомним, за последнюю неделю в городе зафиксированы три случая отравления угарным газом. Они произошли на улицах Максима Горького, Кирпичный Завод и Московской. Причем в квартире на Московской этот случай отравления - второй за два месяца. Пострадали дети. И проблема была не в газовом оборудовании, а в пластиковых окнах, которые не дают достаточного притока воздуха. Примечательно, что после первого случая отравления семья вообще их заклеила, потому что «было холодно».

- Человеческий фактор, - сделал вывод Шкуратов.

Если нарушения собственником жилья не устраняются в течение 20 дней, подачу газа в эту квартиру могут прекратить. Тем не менее, во второй раз к нарушителям попасть проблематично - специалистов просто не пускают, отмечают в администрации.

- Будем отходить от позиций, что, мол, в эту квартиру не попали. Надо ходить туда и два дня, и три, чтобы у нас эти случаи отравления с несовершеннолетними детьми просто не повторялись, - подчеркнул Шкуратов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 15:13 7 439
Тэги: жкх коммуналка газ олег шкуратов
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