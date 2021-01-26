$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ

В Калуге предложили отключать газ за отсутствие договора на техобслуживание

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 09:01 6 1065
В Калуге предложили отключать газ за отсутствие договора на техобслуживание

В Калуге собственникам жилых помещений, не желающим заключать договора на внутриквартирное обслуживание газовых сетей, предложили отключать газ. Этот вопрос в понедельник, 25 января, обсуждался на планерке в городской управе.

- За эту неделю в городе произошли три случая подозрения на отравление угарным газом жильцов, живущих на улицах Московская, Максима Горького и Кирпичный Завод, - рассказал представитель газовой компании. - Причем, по улице Московская это повторный случай за прошедшие два месяца. В качестве меры реагирования намерены совместно с прокуратурой, муниципальными властями выяснить причины, чтобы не допустить в дальнейшем повторения подобных случаев.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ попросил калужан быть предельно внимательными к эксплуатации внутриквартирного оборудования, нужно срочно применять организационные меры.

- Во-первых, собственникам жилфонда следует заключить со специализированной организацией договор и при всех внутриквартирных ремонтах не допускать вмешательства в систему газо-дымоудаления в своих квартирах, - подчеркнул глава администрации. - Особенно при монтаже вытяжек, кухонных гарнитуров, мы неоднократно об этом говорим горожанам, однако такая практика продолжается. Сколько процентов калужан на сегодня заключило договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования?

- Примерно 46% горожан.
По словам представителя газовой компании, его сотрудники систематически рассылают памятки населению, но реакция слабая. Поэтому совместно с региональной газовой компанией городские газовщики намерены отключать газ у тех, кто нарушает правила, не намерен заключать договора на обслуживание внутриквартирного оборудования, сообщает городская управа. Эта мера предусмотрена действующим законодательством.

Дмитрий Денисов поддержал инициативы газовщика, поскольку речь идет о жизни людей:

- У нас на этой неделе пройдет совещание с представителями УК, я вас попрошу поучаствовать, чтобы через управляющие компании еще раз донести до населения эту информацию. А еще даю поручение управлению ЖКХ города Калуги более активно включиться в эту работу. На совещании с УК мы еще раз поставим достижимые цели, с тем, чтобы повысить процент охвата заключения договоров газовщиков с населением. Возможности убеждения жильцов у обслуживающих дома УК есть.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2021 09:01 6 1065
Тэги: жкх коммуналка газ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Медный неизолированный провод
Выбираем правильно банк для ИП
Искусственный интеллект Цельс стал лауреатом премии Цифровые Вершины

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru