В Калуге предложили отключать газ за отсутствие договора на техобслуживание

В Калуге собственникам жилых помещений, не желающим заключать договора на внутриквартирное обслуживание газовых сетей, предложили отключать газ. Этот вопрос в понедельник, 25 января, обсуждался на планерке в городской управе.

- За эту неделю в городе произошли три случая подозрения на отравление угарным газом жильцов, живущих на улицах Московская, Максима Горького и Кирпичный Завод, - рассказал представитель газовой компании. - Причем, по улице Московская это повторный случай за прошедшие два месяца. В качестве меры реагирования намерены совместно с прокуратурой, муниципальными властями выяснить причины, чтобы не допустить в дальнейшем повторения подобных случаев.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ попросил калужан быть предельно внимательными к эксплуатации внутриквартирного оборудования, нужно срочно применять организационные меры.

- Во-первых, собственникам жилфонда следует заключить со специализированной организацией договор и при всех внутриквартирных ремонтах не допускать вмешательства в систему газо-дымоудаления в своих квартирах, - подчеркнул глава администрации. - Особенно при монтаже вытяжек, кухонных гарнитуров, мы неоднократно об этом говорим горожанам, однако такая практика продолжается. Сколько процентов калужан на сегодня заключило договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования?

- Примерно 46% горожан.

По словам представителя газовой компании, его сотрудники систематически рассылают памятки населению, но реакция слабая. Поэтому совместно с региональной газовой компанией городские газовщики намерены отключать газ у тех, кто нарушает правила, не намерен заключать договора на обслуживание внутриквартирного оборудования, сообщает городская управа. Эта мера предусмотрена действующим законодательством.

Дмитрий Денисов поддержал инициативы газовщика, поскольку речь идет о жизни людей:

- У нас на этой неделе пройдет совещание с представителями УК, я вас попрошу поучаствовать, чтобы через управляющие компании еще раз донести до населения эту информацию. А еще даю поручение управлению ЖКХ города Калуги более активно включиться в эту работу. На совещании с УК мы еще раз поставим достижимые цели, с тем, чтобы повысить процент охвата заключения договоров газовщиков с населением. Возможности убеждения жильцов у обслуживающих дома УК есть.