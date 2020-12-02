В двух районах Калуги отключили горячую воду

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 декабря, в северной части Калуги остались без воды два района и одна улица. В зону отключения попали детские сады, школы и больницы. Также на сутки без подачи холодной воды остались шесть котельных, сообщает городская управа. Из-за этого не будет горячей воды у жителей Малинников и Ольговки.
В городской администрации опубликовали список котельных:
При этом отопление в многоэтажках обещают не отключать. Котельные будут работать на резерве и с помощью подвоза воды.
Напомним, отключения связаны с проведением работ по технологическому присоединению водопровода по адресу проезд Азаровский, 40 к.2. Воды не будет до 3 декабря.
Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 2 декабря до 6:00 3 декабря 2020 года:
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!